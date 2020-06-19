YÃ¼rekleri aÄŸza getiren yolculuk Anbean gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Kent merkezinde meyve kasasÄ± yÃ¼klÃ¼ sepetli motosiklete binen 5 kiÅŸiyi gÃ¶renleri tedirgin etti. Ana cadde Ã¼zerinde ilerleyen motosikletteki 5 kiÅŸi, tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden trafiÄŸin arasÄ±nda dakikalarca ilerledi.Â Sosyal mesafe kuralÄ±na uymayan ve maske takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len 5 kiÅŸi, daha sonra gÃ¶zden kayboldu. Ä°hbar Ã¼zerine polis motosiklettekileri bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

5 kiÅŸinin tehlikeli yolculuÄŸu, bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â