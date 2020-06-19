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19.06.2020 - 18:20 | | DHA

Yürekleri aÄŸza getiren yolculuk! Anbean görüntülendi

AdÄ±yaman'da, arkasÄ±nda meyve kasasÄ± yÃ¼klÃ¼ sepetli motosiklette yolculuk yapan 5 kiÅŸi, gÃ¶renleri tedirgin etti. 5 kiÅŸinin tehlikeli yolculuÄŸu, bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Yürekleri aÄŸza getiren yolculuk! Anbean görüntülendi

Kent merkezinde meyve kasasÄ± yÃ¼klÃ¼ sepetli motosiklete binen 5 kiÅŸiyi gÃ¶renleri tedirgin etti. Ana cadde Ã¼zerinde ilerleyen motosikletteki 5 kiÅŸi, tehlikeye aldÄ±rÄ±ÅŸ etmeden trafiÄŸin arasÄ±nda dakikalarca ilerledi.Â Sosyal mesafe kuralÄ±na uymayan ve maske takmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len 5 kiÅŸi, daha sonra gÃ¶zden kayboldu. Ä°hbar Ã¼zerine polis motosiklettekileri bulmak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

YÃ¼rekleri aÄŸza getiren yolculuk Anbean gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

5 kiÅŸinin tehlikeli yolculuÄŸu, bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â 

YÃ¼rekleri aÄŸza getiren yolculuk Anbean gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düÅŸürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çÄ±kan hortum korkuttu. KafasÄ±nÄ± gökyüzüne kaldÄ±ran vatandaÅŸlar gördüÄŸü ÅŸekiller sonrasÄ± ÅŸaÅŸtÄ± kaldÄ±.
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