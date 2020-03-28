Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,corona virüs salgını nedeniyle dün yaptığı ulusa seslenişte yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değindiği konulardan biri ise yurt dışı uçuşları oldu. Vatandaşlar ise yurt dışı uçuşların son durumu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki yurt dışı uçuşları yasaklandı mı? Uçuşlar iptal mi edildi?

YURT DIŞI UÇUŞLARI YASAKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında yurt dışı uçuşların tamamen sona erdirildiğini açıkladı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği konuşmasında şehirler arası yolculuk hakkında da bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehirler arası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır." dedi.