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26.11.2020 - 23:18 | | AA

Yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanan FETÖ zanlıları tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 FETÖ zanlısından yurt dışına kaçma hazırlığındaki 6'sı tutuklandı.

Yurt dışına kaçma hazırlığında yakalanan FETÖ zanlıları tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ zanlıları R.D, M,Y, B.İ, M.E, H.A, D.E. ve E.İ, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen K.U. ve E.U. ile terör örgütüne yardım ettikleri öne sürülen M.M.I. ve K.K'yi yakaladı.

Zanlılardan K.U. ve E.U. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.İ. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından salıverilirken, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen R.D, M,Y, B.İ, M.E. ve H.A, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", M.M.I. ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklandı.

Zanlılardan D.E. ve K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Koca'dan 'zorunlu karantina' paylaşımıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede karantinanın önemine işaret ederek, "Tedbirlere harfiyen uymak kendimize, sevdiklerimize ve ülkemize karşı vicdani sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.
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