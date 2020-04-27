27.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Yurt dışında mücadeleye destek
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında düzenlediği “Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı” çerçevesinde, yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve onların kurduğu sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde maske ve önlük üretimi gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yürütüyor.
YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, yurt dışındaki vatandaşların salgına karşı bulundukları ülkelerde yürüttüğü gönüllü faaliyet ve kampanyalara destek veriyor. Program çerçevesinde, Fransa’da faaliyet yürüten Colmar DİTİB Derneği’nin gönüllüleri, çevre hastanelerdeki personeller için sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve önlük üretimini sürdürüyor. Tamamlanan ilk parti maske ve önlükler, Mulhouse Hastanesi’ne bağışlanacak. Proje çerçevesinde Bergheim’daki Les Proximelles Huzurevindeki yaşlılara moral vermek için ikramlarda bulunuldu. Bölgede görev başındaki yerel polis ve itfaiye erlerine ise pizza dağıtıldı.
5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı