Yurt dışında mücadeleye destek

YTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanlık, yurt dışındaki vatandaşların salgına karşı bulundukları ülkelerde yürüttüğü gönüllü faaliyet ve kampanyalara destek veriyor. Program çerçevesinde, Fransa’da faaliyet yürüten Colmar DİTİB Derneği’nin gönüllüleri, çevre hastanelerdeki personeller için sosyal mesafeye dikkat ederek maske ve önlük üretimini sürdürüyor. Tamamlanan ilk parti maske ve önlükler, Mulhouse Hastanesi’ne bağışlanacak. Proje çerçevesinde Bergheim’daki Les Proximelles Huzurevindeki yaşlılara moral vermek için ikramlarda bulunuldu. Bölgede görev başındaki yerel polis ve itfaiye erlerine ise pizza dağıtıldı.