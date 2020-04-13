Yurt dışındaki projelere destek

“Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında salgına karşı Türklerin salgınla mücadeleyi güçlendirecek projelerine verilecek destekler için YTB’ye başvurulması yeterli olacak. Böylece Türklerin yaşadıkları ülkelerde virüs ile mücadeleye de katkı sağlamış olacak.