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13.04.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara

Yurt dışındaki projelere destek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ve onların kurdukları STK’ların salgına karşı yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara destek verecek.

Yurt dışındaki projelere destek
KIVANÇ EL Ankara

“Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında salgına karşı Türklerin salgınla mücadeleyi güçlendirecek projelerine verilecek destekler için YTB’ye başvurulması yeterli olacak. Böylece Türklerin yaşadıkları ülkelerde virüs ile mücadeleye de katkı sağlamış olacak. 

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
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