13.04.2020 - 07:00 | | KIVANÇ EL Ankara
Yurt dışındaki projelere destek
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların ve onların kurdukları STK’ların salgına karşı yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara destek verecek.
KIVANÇ EL Ankara
“Diaspora Kovid-19 Destek ve İşbirliği Programı” kapsamında salgına karşı Türklerin salgınla mücadeleyi güçlendirecek projelerine verilecek destekler için YTB’ye başvurulması yeterli olacak. Böylece Türklerin yaşadıkları ülkelerde virüs ile mücadeleye de katkı sağlamış olacak.