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25.04.2020 - 00:29 | | AA

Yurt dışındaki Türkler ülkeye dönüyor

Yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları corona virüs tedbirleri kapsamında, 14 günlük karantina süreçlerini geçirecekleri yurtlara yerleştiriliyor.

Yurt dışındaki Türkler ülkeye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor.

00.15: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları, New York John F. Kennedy Havalimanı'ndan (JFK) Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.

23.57: Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

23.45: İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.

22.27: Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Diyarbakır'da yurda yerleştirildi.

21.25: Suudi Arabistan'da bulunan 269 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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