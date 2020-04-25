Yurt dışındaki Türkler ülkeye dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında Türk vatandaşları ülkeye dönüyor.

00.15: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ABD’de kalan Türk vatandaşları, New York John F. Kennedy Havalimanı'ndan (JFK) Türk Hava Yollarının (THY) özel seferiyle Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktı.

23.57: Kazakistan'dan uçakla getirilen 164 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Balıkesir'deki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

23.45: İtalya'nın farklı kentlerinde eğitim, iş gibi geçici süreli bulunan 244 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarının (THY) Roma ve Milano'ya yaptığı tek özel seferle yurda doğru hareket etti.

22.27: Irak'tan getirilen 135 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Diyarbakır'da yurda yerleştirildi.

21.25: Suudi Arabistan'da bulunan 269 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.