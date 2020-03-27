Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen 130 kiÅŸi Bolu'da yurda yerleÅŸtirildi

Kazakistan'dan uÃ§akla Ä°stanbul HavalimanÄ±'na gelen ve burada saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen 130 kiÅŸi, polis eÅŸliÄŸindeki 5 otobÃ¼sle Bolu'ya gÃ¶nderildi.

Burada ikinci kez saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen yolcular, Ã¶nceden boÅŸaltÄ±lan Kredi Yurtlar Kurumuna baÄŸlÄ± Abant Ä°zzet Baysal Ãœniversitesinin GÃ¶lkÃ¶y YerleÅŸkesi'ndeki Hayreddin Tokadi Ã–ÄŸrenci Yurdu'nda kendileri iÃ§in ayrÄ±lan odalara alÄ±ndÄ±.

Maske ve eldiven takarak koruyucu kÄ±yafet giyen polis ekipleri, yurt Ã§evresinde tedbir aldÄ±.

KoronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda kente daha Ã¶nce Yunanistan'dan 69, Kolombiya'dan 10, Ä°sveÃ§'ten 23, Fransa'dan 138, Kazakistan'dan 22, Ukrayna'dan 34, Moldova'dan 40 ve Bulgaristan'dan 42 kiÅŸi getirilmiÅŸti.