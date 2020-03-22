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22.03.2020 - 03:57 | | AA

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

 

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağda yurda yerleştirildi

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu.

Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.
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