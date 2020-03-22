Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.
Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.
Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.