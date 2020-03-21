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21.03.2020 - 12:01 | | AA

Yurt dışından gelen yolcular Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kırklareli'ndeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Hundi Hatun ile Evladı Fatihan öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Yurt dışından gelen yolcular Kırklareli'nde öğrenci yurtlarına yerleştirildi

İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, buradan otobüslerle Kırklareli'ne getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından 300 kişi polis eşliğinde otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirildi. Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak. Polis ekipleri, yurtların bulunduğu alanın 1 kilometre uzağında güvenlik önlemi aldı. Bölgeye görevliler dışında hiç kimsenin girmesine müsaade edilmiyor.

Dezenfektan yerine doğal sabun kullanımı önerisiTÜRKİYE'de koronavirüse karşı uzmanlar alınacak en önemli tedbirin el temizliği olduğunu vurguluyor. El temizliğinde ise fazla dezenfektan ve sıvı sabun kullanımı ellerde tahrişe neden oluyor. Bu nedenle katı ve bitkisel yağlı sabun kullanılması gerektiğini belirten doğal sabun üreticisi Hürriyet Pamuk, "Alkollü ürünler cildi kurutuyor ve çatlatıyor. Mümkün olduğunda bitkisel yağlar içeren doğal sabunlar kullanmalıyız. Bu sabunlar hem mikropları öldürüyor, hem de cilde iyi geliyor" dedi.
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