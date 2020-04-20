Yurt Eş Anlamlısı Nedir? Yurt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Yurt kelimesini pek çok yerde kullanmaktayız. Ayrıca kelimenin eş anlamlısı da yine çok kullanılan kelimelerden biridir. Yurt kelimesinin toplam 4 tane eş anlamlısı bulunur. Her kelimeler birbirleri ile bağlantılıdır.



YURT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?



Yurt kelimesinin eş anlamlısı vatan kelimesidir. Bu iki kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. En çok kullanılan eş anlamlısı vatan olup diğer eş anlamlı kelimeler ise şu şekildedir;

- Memleket

- Diyar

- Emlak



YURT NEDİR?

Yurt demek vatan demektir. Ayrıca memleket, diyar anlamlarında da kullanılmaktadır.