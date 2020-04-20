20.04.2020 - 18:10 |
Yurt Eş Anlamlısı Nedir? Yurt Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Dilimizde pek çok kelimenin eş anlamlısı bulunur. Zengin bir dile sahip olduğumuz için pek çok kelimenin aynı anlama sahip olduğunu biliyoruz. Ayrıca rutin yaşantımızda da sohbet esnasında bu kelimelerin eş anlamlarını kullanmaktayız. Günlük yaşantımızda en fazla kullandığımız kelimelerden birisi de yurt kelimesidir. Yurt kelimesinin eş anlamlısı bulunur. Yurt kelimesinin eş anlamlısı internet üzerinden araştırılan en fazla kelimelerden biridir. Peki, yurt eş anlamlısı nedir? Yurt kelimesinin eş anlamı olan sözcükler nelerdir? İşte yurt kelimesinin eş anlamlarına dair bütün bilgiler.
Yurt kelimesini pek çok yerde kullanmaktayız. Ayrıca kelimenin eş anlamlısı da yine çok kullanılan kelimelerden biridir. Yurt kelimesinin toplam 4 tane eş anlamlısı bulunur. Her kelimeler birbirleri ile bağlantılıdır.
YURT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI NEDİR?
Yurt kelimesinin eş anlamlısı vatan kelimesidir. Bu iki kelime de birbirlerinin yerine kullanılabilen kelimelerdir. En çok kullanılan eş anlamlısı vatan olup diğer eş anlamlı kelimeler ise şu şekildedir;
- Memleket
- Diyar
- Emlak
YURT NEDİR?
Yurt demek vatan demektir. Ayrıca memleket, diyar anlamlarında da kullanılmaktadır.