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03.12.2020 - 14:20 |

Yurtiçi Kargo kaça kadar çalışıyor? İşte 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

2020 Yurtiçi Kargo çalışma saatleri nedir? Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar, Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Yurtiçi şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri...

Yurtiçi Kargo kaça kadar çalışıyor? İşte 2020 Yurtiçi Kargo açılış ve kapanış saatleri

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kargo gönderecek ya da kargo alımı yapacak olan vatandaşlar Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kaça kadar kargo alımı yapıyor araştırıyor. İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ - YURTİÇİ KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ADRESİMDEN SAAT KAÇA KADAR KARGO ALIMI YAPILIR?

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Hafta sonu ise kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİNE KAÇA KADAR KARGO TESLİMİ YAPILIR?

Gönderilerinizi hafta içi 18.00’e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800’den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.

 

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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