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12.10.2020 - 13:20 |

Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Kargo göndermek isteyen veya kargo bekleyen vatandaşlar, kargo çalışma saatleri hakkında bilgi almak istiyor. Yurtiçi Kargo şirketiyle işlem yapanlar, 2020 Yurtiçi Kargo saat kaçta açılıyor? Saat kaçta kapanıyor? Yurtiçi Şubeleri kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor? merak ediyor. İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri...

Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Yurtiçi Kargo çalışma saatleri

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Kargo gönderecek ya da kargo alımı yapacak olan vatandaşlar Yurtiçi Kargo kaçta açılıyor, kaça kadar kargo alımı yapıyor araştırıyor. İşte Yurtiçi Kargo çalışma saatleri.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ - YURTİÇİ KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 17.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ADRESİMDEN SAAT KAÇA KADAR KARGO ALIMI YAPILIR?

Kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 14.00' e kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 15.30' a kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Hafta sonu ise kargonuzun adresinizden alınmasını istiyorsanız 10.30’a kadar 444 99 99 Alo Yurtiçi Kargo'yu arayarak bildirebilir ya da 11.00’e kadar şubelerimize haber verebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİNE KAÇA KADAR KARGO TESLİMİ YAPILIR?

Gönderilerinizi hafta içi 18.00’e ve cumartesi günleri 17.00'ye kadar Türkiye genelindeki 800’den fazla birimimizden size en yakın olanına teslim edebilirsiniz.

Cumartesi günleri “VIP Çeyrek Gün ve VIP Şehir içi” hizmeti sunulmamaktadır. Resmi tatil günleri ve Pazar günleri ise şubelerimiz kapalıdır.​

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ GÜNLERİ AÇIK MI?

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişimiz devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerimizin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerimizde yapılmaktadır.

 

YURTİÇİ KARGO ŞUBELERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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