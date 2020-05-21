Yurtlarda izolasyon uygulaması bitiyor

Sağlık Bakanlığı’nca, koronavirüs salgını kapsamında yurt dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yapılmayacağı, kişilerin havaalanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı açıklandı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nce, “Yurt Dışından Planlı Uçuşlar İle Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar” başlıklı resmi yazı, İçişleri ile Dışişleri bakanlıklarına, Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ile Sağlı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne ve tüm valiliklere gönderildi.



Yazıda, “Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacağına, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağına ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020’ye kadar tamamlanmasına karar verilmiştir” bilgisi yer aldı.

Yurt dışından planlı uçuşlarla gelecek kişiler için uygulama esasları şöyle olacak:



Havaalanında belirlenen alanlarda muayeneler yapılacak ve semptomları değerlendirilecek.



‘Aile hekimleri izleyecek’

Kişilerin iletişim ve adres bilgileri Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ne (HSYS) sınır girişi bölümünde kayıt altına alınacak.



Semptom yönünden şüpheli görülen kişiler, havaalanlarında izolasyon alanına alınacak ve 112 aracılığıyla belirlenen hastaneye yönlendirilecek.



Semptom belirlenmeyen kişilere onam formları imzalatılacak ve kendi imkanlarıyla evlerine ulaşmaları, kendi evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlanacak, aile hekimlerince izlemeleri yapılacak.



Yurtta kalan kişilerin tamamına PCR taraması yapılacak. Analiz sonuçları pozitif olanlar hastanelere alınarak, tanı ve tedavi işlemleri başlatılacak. Negatif olanlar temaslı olarak kabul edilip, ikinci 14 günlük izolasyon ve izlem için onam formları imzalatılarak evlerine gönderilecek.



Suç duyurusu



Kurumlara gönderilen yazıda ayrıca, talimatlara aykırı hareket edilmesi halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanmasının yan ısıra kesin, olası veya temaslı olunması nedeniyle sadece kişinin kendi sağlığını değil başkalarının sağlığını da doğrudan tehdit etmesi karşısında idari yaptırım olacağı ve suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.



Yurtlarda 9 bin 700 kişi ağırlanıyor



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 vatandaşın gözlem altında bulunduğunu açıkladı. Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda sürdürülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kasapoğlu, “Son 24 saatte 422 yeni misafirimiz geldi” diye konuştu.



Bugüne kadar 67 bin 547 vatandaşın ise, karantina sürecini tamamlayarak evlerine uğurlandığını aktaran Kasapoğlu, “Vatandaşlarımızın destekleri ve bizlere verdiği güçle çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Vefakar çalışma arkadaşlarıma bu vesileyle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” dedi. l