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03.04.2020 - 10:47 | | DHA

Son dakika haberler: Yürürken ayağı bu hale geldi! Farkına bile varamadı...

Son dakika haberlere göre, Düzce’de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın’ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.

Olay, Düzce Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir marketten alıveriş yaptıktan sonra yaya olarak evine doğru giden Mahmut Aydın’ın (75) ayağının kanadığını görenler, yardımına koştu.

Vatandaşlar, corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan yaş grubunda bulunan Aydın’ı kaldırıma oturtarak kanayan sağ ayağındaki ayakkabıyı çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mahmut Aydın'ın parmaklarında kırıklar olduğunu belirledi.

Parmaklarının nasıl kırıldığının farkında olmayan, hastalığına bağlı kullandığı ilaçlar nedeniyle acıyı fazla hissetmediği belirtilen Mahmut Aydın, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Son dakika haberler: Yürürken ayağı bu hale geldi Farkına bile varamadı...

Yürürken ayağı bu hale geldi! Farkına bile varamadı...Düzce’de ayağından kan akarak kaldırımda yürüyen Mahmut Aydın, vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde parmakları kırıldığı belirlenen Aydın’ın olayın nasıl gerçekleştiğinin farkında olmadığı belirtildi.
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