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20.10.2020 - 16:52 | | DHA

Yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı!

Antalya’nın Kaş ilçesinde Likya Yolu yürüyüşünde, havanın kararması nedeniyle mahsur kalan 2 kadını, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Yürüyüşünde mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı!

Likya Yolu Aperlai mevkisinde dün akşam saatlerinde yürüyüş yapan 2 kadının mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine, Kaş Sahil Güvenlik ekibi olay yerine sevk edildi. Bölgeye giden ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, 2 kadın kayalıklar üzerinde bulundu. Ekipleri, 2 kadını botlarla Kaş Limanı'na ulaştırdı.

2 kadının Likya Yolu'nda yürüyüş yaptıkları, havanın kararması nedeniyle korktukları ve yola devam edememeleri nedeniyle yardım istedikleri öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan 2 kadın daha sonra ekipler tarafından evlerine bırakıldı.

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