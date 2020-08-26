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26.08.2020 - 17:12 |

Yuvam Bahçeşehir kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Yuvam Bahçeşehir Konutları için başvurular sona erdi. Binlerce kişi 315 daire için başvuru yaparken şimdi gözler kura sonuçlarında... Peki, Yuvam Bahçeşehir kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

Yuvam Bahçeşehir kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanır?

T.C. vatandaşı ve reşit olan, kendisi veya eşine ait tapuda kayıtlı, kat irtifaklı ya da kat mülkiyetli bağımsız bölümü olmayan binlerce kişi Yuvam Bahçeşehir 315 konut için başvuruda bulundu. Başvuruların bitişiyle birlikte kura sonuçları aratılmaya başlandı. İşte detaylar...

KURA HAKKINDA BİLGİLER

Hak sahipliği kurası sonucunda aynı yerde ikamet eden bir ailede birden fazla kişiye hak sahipliği çıkması halinde aile fertlerinden sadece bir kişi ile Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanacaktır. Bu durumda hangi aile ferdinin hak sahibi olacağı kişilerin uzlaşmasına bırakılacak olup uzlaşma sağlanmaması halinde aile bireyleri arasında kura çekilecektir.

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 15 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

En az %40 engelli vatandaşlar için 2+1 kapalı mutfaktan oluşan 15 konut ayrılmış olup, bunlar için başvurular ayrı kabul edilecektir. Başvuruların konut sayısından daha fazla olması halinde asil hak sahipliği ve her konut için uygun miktarda yedek üye hak sahipliği de noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Kura sonuçları henüz belli olmadı. Aşağıdaki linkten duyuruları takip edebilirsiniz.

YUVAM BAHÇEŞEHİR DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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