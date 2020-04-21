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21.04.2020 - 18:21 |

Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çok fazla bilinmeyen, yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Güzel ve derin bir anlamı olan bu atasözünün ne demek istediğini öğrenebilirsiniz. Peki, yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü Türk Dil Kurumu'na göre ‘Durmadan iş ve yer değiştiren kişi eşya alamaz. Yani dünyalık edilemez’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda sürekli çalışan ve başarı gösteren kişiler, beyni zayıflamaz ve sağlıklı kalır.

Yuvarlanan Taş Yosun Tutmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

TDK’ya göre yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü değişik anlamlar üzerinden tabir edilebilmektedir.

- Durmadan iş ile beraber yer değiştiren insanlar eşya sahibi olamaz,
- Sürekli hareket eden ve çalışan cisim bozulmaz, kişinin hafızası taze kalır ve sağlıklı olur,

Kısaca Atasözü Açıklaması

Deyimler üzerinden özlü öğüt haline gelen atasözleri, geçmişten günümüze kadar pek çok derin anlam üzerinden önemli bir yere sahiptir. Aynı şekilde yuvarlanan taş yosun tutmaz atasözü de sürekli hareket eden ve durmayan cisim veya kişilerin, pas tutmayacağı anlamı taşımaktadır. 

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