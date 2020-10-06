Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Okullar ne zaman açılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı için son dakika açıklamaları

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. 31 Ağustos'ta başlayan uzaktan eğitimin ardından 21 Eylül'de anaokulu ve 1. sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı. 5 Ekim itibariyle de bazı liselerde yüz yüze eğitime modeline geçildi. Kabine Toplantısında okulların açılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan o sınıflar için müjdeyi verdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime geçecek? İşte merak edilen soruların yanıtı...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

"Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir."

ÜCRETSİZ TABLET BİLGİSAYAR VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim öğrencilerinden bilgisayar ihtiyacı olanlar için bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, "İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren peyderpey bu tabletleri öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı olarak dağıtmaya başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin internet altyapısını da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkartmak için ayrı bir çalışmayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğünü, bu konuyu ilgili kuruluşlar Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile yürütmek suretiyle hızla mesafe almanın gayreti içerisinde olacaklarını aktardı. Erdoğan, bu işin ciddi bir altyapısının olduğunu, bunun sağlanması gerektiğini ifade etti.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPACAK ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Ziya Selçuk şu mesajı paylaştı:

"Okullarımızda daha çok öğrencimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz. Tüm öğrencilerimizle sağlıkla, güvenle buluşmak dileğimiz."

Bakan Ziya Selçuk bugün 11.00'de açıklama yapacak.