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25.12.2020 - 21:52 | | İHA

Yüzeyi donan gölde mahsur kaldılar! AFAD yardımlarına koştu

Erzincan’ın Çayırlı ilçesinde yüzeyi belirli aralıklarla donan Karasu nehrinde mahsur kalan 30’a yakın kazı kurtarmak için AFAD ekipleri seferber oldu

Yüzeyi donan gölde mahsur kaldılar! AFAD yardımlarına koştu

Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyünde Karasu nehrinde yaklaşık 30 kaz suyun buzlanmasından dolayı karaya çıkamadı. Durum jandarma ve AFAD’a haber verildi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri Karasu nehrinde su üstü botla çalışma yaparak kazları kurtarmaya çalıştı. Ancak kazların sağa sola kaçışmaları ve havanın kararması üzerine çalışma sonlandırıldı.

Yüzeyi donan gölde mahsur kaldılar AFAD yardımlarına koştu


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