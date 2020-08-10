Yüzlerce kilo sahile vurdu! Şoke olacaksınız

Karataş ilçesinde sahile vuran yüzlerce kilo soğan çevredekileri şaşırtan görüntülere sebep oldu. Ceyhan Nehri üzerinden denize ulaştığı değerlendirilen soğanların, kim veya kimler tarafından döküldüğü tespit edilemedi.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çukurova’nın bereketli toraklarından yetişen mahsullerin bu şekilde israf edilmesi karşısında şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadık. Salgın sebebi ile zor günler geçiren ülkemizde üreticiye, emekçiye ve vatana yapılan saygısızlık olarak değerlendiriyorum bu girişimi. Bahçe plajımız boyunca karaya vuran soğanları gören vatandaşlarımız da büyük tepki gösterirken ne amaçla, kim ve kimler tarafından yapıldığını anlayamadık. Vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılan ve mavi masamıza iletilen şikâyetler doğrultusunda yaptığımız incelemelerde herhangi bir sonuca ulaşamadık. İsraf edilen bu soğanlar, evine ekmek götürmek için alın teri dökenlerin emeğine yapılmış saygısızlık, vatana hainlik, halkımıza düşmanlıktır. Üzüntü ile sahilde izlediğimiz bu görüntünün bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum“ dedi.