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24.12.2020 - 15:46 | | DHA

Yüzlerce kişiye ceza kesildi! Gaziantep'te çarşılar yine kalabalık

Gaziantep’te, koronavirüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 452 kişiye, para cezası kesildi. Salgına ve cezalara rağmen kentte çarşıların bulunduğu bölgelerde yoğunluğun devam ettiği gözlendi.

Yüzlerce kişiye ceza kesildi! Gaziantep'te çarşılar yine kalabalık

Vaka sayılarının düşüş gösterdiği Gaziantep'te, çarşıların olduğu Gaziler Caddesi'nde halk, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, alışveriş yapıyor. Bazı kişilerin maskelerini çene altlarına indirdiği veya kollarına taktığı caddede görevli polisler, düzgün kullanılması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün kent genelinde yapılan denetimlerde ise sosyal mesafe ve maske takma kuralı ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 452 kişiye idari para cezası kesildi. Polis ekiplerinin denetiminde, maske ve sosyal mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 148 kişi ise uyarıldı.

 

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