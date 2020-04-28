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28.04.2020 - 16:37 | | DHA

Zabıta uyardı kimse dinlemedi!

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde corona virüs ile mücadele kapsamında yardım maaşlarını almak ve faturalarını yatırmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri önlerinde sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeden corona virüsün yayılmasına davetiye çıkarıyor.

Zabıta uyardı kimse dinlemedi!

Kızıltepe ilçesinde sabahın erken saatlerinde PTT şubesi önünde sıraya giren vatandaşların sayısı kısa sürede arttı. Zabıta ekipleri PTT şubesi önünde vatandaşların sosyal mesafe kuralına uyması için bariyerler yerleştirdi. Zabıta ekipleri sıraya giren vatandaşları da sürekli sosyal mesafe kuralı için uyardı.

Ancak bütün bu uyarı ve önlemlere rağmen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

 

 

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