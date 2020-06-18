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18.06.2020 - 19:33 | | DHA

Zabıtalar yavru karganın yardımına koştu

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, ağaçtaki yuvasında düşen yavru karga için zabıtalar seferber oldu.

Zabıtalar yavru karganın yardımına koştu

İslahiye Tren İstasyonun bahçesindeki ağaçta bulunan yuvadaki karga yere düştü. Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından karga koruma alınarak durum zabıta ekiplerine iletildi. Zabıta ekipleri de kargaya çeşmede su içirdikten sonra istasyonun çatısına çıkarak yavru kargayı ağaçtaki yuvasına bıraktı.

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