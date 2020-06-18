Zabıtalar yavru karganın yardımına koştu

İslahiye Tren İstasyonun bahçesindeki ağaçta bulunan yuvadaki karga yere düştü. Görevlilerin durumu fark etmesinin ardından karga koruma alınarak durum zabıta ekiplerine iletildi. Zabıta ekipleri de kargaya çeşmede su içirdikten sonra istasyonun çatısına çıkarak yavru kargayı ağaçtaki yuvasına bıraktı.
Oğlu gölete düştü sandı, hayatını kaybettiAdana'nın Tufanbeyli'de, bahçesini sulayan Yasin Güzelel (34), oğlu Abdulkadir'in (5) kaybolduğunu zannetti, gölette boğulduğunu düşünerek suya girdi. Yasin Güzelel gölette boğuldu, Abdulkadir'in ise park halindeki otomobilin içinde oyun oynadığı ortaya çıktı.