Zalim İstanbul 29. son bölümde Cenk'i çileden çıkaran haber! Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nedim, kasten yaralama suçuyla yargılandığı mahkemeden Şeniz’in ifadesi ile ceza almadan kurtulur. Nedim mahkemeden çıkar çıkmaz intikama giden yolda çok daha sağlam ve emin adımlarla ilerlemeye devam eder. Cemre, Cenk ve Nedim’in kardeş olduğunu eline geçen DNA raporu ile öğrenir. Nedim’in intikam yolunda gözünü karartması ve tüm aileye savaş açması, Cenk’i çileden çıkarır.



Cemre iki kardeş arasındaki giderek dozu artan düşmanlığı gördükçe bir karar alacaktır. Bu arada Şeniz, sinsi planlarına bir yenisini daha eklemek üzeredir.



ZALİM İSTANBUL 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zalim İstanbul 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...