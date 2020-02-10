MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zalim İstanbul 30. son bölümde Nedim'e şok mesaj! Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı...
ABONE OL
10.02.2020 - 21:50 |

Zalim İstanbul 30. son bölümde Nedim'e şok mesaj! Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı...

Kanal D'nin kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine kavuşan dizisi Zalim İstanbul 30. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Her bölümü ayrı bir heyecan yaşatan dizinin son bölümüne Nedim'i şoke eden mesaj damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zalim İstanbul 30. son bölümde Nedim'e şok mesaj! Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şeniz oğlunu kaybetmeyi göze alamaz ve kokteyl gecesi Cemre’yi susturur. Cenk onunla konuşmak isteyen Cemreyi aramaktadır, bu durum Nedim’in de dikkatini çeker. Şenizin planı umduğu gibi ilerlemez. Cenk Cemre’nin yokluğunun izini sürerken Nedim cep telefonuna gelen mesaj ile şok olur.

Seher ise yıkılmış kızından bir haber alabilmek için çaresiz beklemekteyken, Civan Damla ile birlikte harekete geçer. Civan’ın telaşı onlar için beklenmeyen bir tehlikeye sebep olur. Şeniz durumu kontrol altına almaya çalışırken, Cenk ve Nedim için ise iş birliği yapmaktan başka çare yoktur.

ZALİM İSTANBUL 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zalim İstanbul 31. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

 

 

 

 

 

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesiTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan şok ayrılık kararı! - Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...

Yasak Elma 68. son bölümde Yıldız'dan şok ayrılık kararı! - Yasak Elma 69. yeni bölüm fragmanı...

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

Sıradaki Haber