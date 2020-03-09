Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Zalim İstanbul 34. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ZALİM İSTANBUL 34. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Cenk ve Damla annelerinin gözleri önündeki düşüşüyle şoka girer. Agah tüm sorumluluğu üstüne alarak yaşadığı ihaneti unutmaya çalışmaktadır. Damla ve Cenk ise Şeniz ölüm kalım savaşı verirken Agah’ın karşısına geçerler. Ceren Nedim ve Cenk’in hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek sırrı elinde bulurken, bu kez Neriman’ı saf dışı bırakacaktır.



Cemre Damla’nın ağzından kaçırdığı bir cümlenin izini sürmeye kararlıdır. Cemre iz sürerken, hiç beklemediği anda Cenk’in itirafı ile karşılaşacaktır. Şeniz ise ölüm kalım savaşı verirken kaderin onun için hazırladığı hazin sondan habersizdir.

ZALİM İSTANBUL 35. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



Zalim İstanbul 35. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ZALİM İSTANBUL 34. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Zalim İstanbul 34. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...