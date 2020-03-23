Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zalim İstanbul 36. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayında mı?

ZALİM İSTANBUL 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Nedim ve Cemre öğrendikleri gerçekle şaşkına dönerler. Başak bebekle birlikte köşke döndüğünde ise Ceren’i hayatının şoku beklemektedir. Ceren bebeğini kucağına alamadan Başak bebekle birlikte ortadan kaybolur.



Cenk annesi hakkındaki gerçeği öğrenip soluğu babasının yanında alır. Agah oğlu ile omuz omuza yürüyeceklerini düşünürken Cenk’in bu duruma tepkisi ne olacaktır? Agah için artık son damla da düşmüştür, kimsenin beklemediği bir anda köşkü yerinden oynatacak hamleyi yapar.

ZALİM İSTANBUL 37. YENİ BÖLÜM FRAGMAN



Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ZALİM İSTANBUL 36. SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ

Zalim İstanbul 36. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...