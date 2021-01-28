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28.01.2021 - 18:34 | | AA

Zamanla yarıştılar ama... Her yerde aranıyor!

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan ve kullandığı minibüs derenin içinde bulunan kişi aranıyor.

Zeytinliova Mahallesindeki bir zeytin işletmesinde çalışan Özkan Atak'tan dün akşamdan bu yana haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler, 43 yaşındaki Atak'ın bulunması için çalışma başlattı.


Zamanla yarıştılar ama... Her yerde aranıyor


Atak'ın kullandığı 16 ACJ 099 plakalı minibüsün mahalle yakınlarındaki Seyit Ahmet Deresi içinde olduğu tespit edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin iş makineleriyle çıkardığı minibüste kimsenin olmadığı belirlendi.

Arama kurtarma çalışmaları dere yatağı çevresinde yoğunlaşırken akıntıya kapılmış olabileceği değerlendirilen Özkan Atak'ın bulunması için su altı polis ekibinden yardım istendi.

Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.
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