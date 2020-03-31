31.03.2020 - 13:02 | | DHA
Zehir taciri 3 kişi tutuklandı!
Düzce’de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu getiren E.K ve F.A.’yı takibe aldı. E.K. ve F.A. uyuşturucu satıcısı B.A ile buluştuğu sırada baskın düzenlendi.
Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sadi Konuk Hastanesi çalışanlarından vatandaşlara çağrıBakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapan sağlık çalışanları, yeni tip korona virüse karşı vatandaşlara seslendi. Salgın nedeniyle yoğun mesai harcayan çalışanlar, hastalık riskinden korunmak için 14 kuralı sıralayarak, vatandaşlardan uymalarını istedi.