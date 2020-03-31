Zehir taciri 3 kişi tutuklandı!

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul’dan Düzce’ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu getiren E.K ve F.A.’yı takibe aldı. E.K. ve F.A. uyuşturucu satıcısı B.A ile buluştuğu sırada baskın düzenlendi.

Operasyonda 3 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 400 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.