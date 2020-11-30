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30.11.2020 - 14:12 | | DHA

Zehir tacirleri kıskıvrak! 9 kişi tutuklandı

Bursa’da, narkotik polislerince son 1 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 5'inin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Zehir tacirleri kıskıvrak! 9 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 18 şüpheliyi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri yakalamak için son 1 haftada farklı zamanlarda operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; toplam 570 gram metamfetamin, 235 gram sentetik kannabinoid, 31 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi oluşturan yeşil reçeteye tabi tablet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., C.G., Y.Y., H.D., S.S., M.S.S., U.A., İ.E. ve M.A. çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. Ö.S., Z.D., H.T. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.F.K., M.E.B., M.M., S.Ö. ve S.Ç.’nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

 

 

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