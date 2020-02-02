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02.02.2020 - 09:44 | | İHA

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı!

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 9 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı!

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 7 operasyonda toplam 9 kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 5,42 gram esrar, 4,66 gram metamfetamin ile 403 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 

 

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