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29.07.2020 - 19:00 | | AA

Zehir tacirlerine darbe! 2 bin 668 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, 51 ilde 2 bin 668 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine darbe! 2 bin 668 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, 152 kilogram esrar, 129 kilogram eroin, 49 kilogram sentetik uyuşturucu, 4 kilo bonzai, 7 gram afyon sakızı, 3 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda, ruhsatsız 34 tabanca ve tüfek ele geçirilirken, 87 bin 390 lira paraya da el konuldu.

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