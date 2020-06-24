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24.06.2020 - 11:56 | | AA

Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda biri kadın 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerine operasyon! 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, pazarlanması amacıyla kente uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen otomobili takibe alan polis, kısa süreli kovalamaca sonucu 3 zanlıyı yakaladı.

Araçtan atıldığı belirlenen paketlenmiş halde 958 gram sentetik  uyuşturucu, ağaçlık alanda narkotik köpeği "Lady"nin de kullanıldığı aramalarda  ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

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