Zehir tacirlerini engelleyemedikleri koku ele verdi!

Büyükçekmece’deki bir depodan ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Narkotik ekipleri, yaptıkları kısa süreli bir teknik takip çalışmasının ardından adrese 22 Ağustos günü baskın düzenledi. Girişi engellemek için kapısının önüne bitişik şekilde sürekli minibüs park edildiği belirlenen adrese, minibüsü çekiciyle kaldırarak giren ekipler adreste çuvallar içerisinde 208 kilo hibrit esrar olarak bilinen Skunk ile Marok adı verilen 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri ele geçirdi.

Ekipler, torbacılara dağıtılmak üzere bırakıldığı değerlendirilen uyuşturucuya el koyup imha etmek üzere emniyete götürdü. Uyuşturucunun sahip ve sahiplerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.