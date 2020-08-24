24.08.2020 - 12:32 | | Ferit ZENGİN
Zehir tacirlerini engelleyemedikleri koku ele verdi!
İstanbul’da depo olarak kullanılan adresten sızan ağır koku polisi harekete geçirdi. Girişi engellemek için kapısına araç çekilen depoya girmeyi başaran ekipler 218 kilo uyuşturucu ele geçirirken, ekipler her yerde zehirin sahiplerini arıyor.
Büyükçekmece’deki bir depodan ağır kokular geldiği ihbarı üzerine harekete geçen İstanbul Narkotik ekipleri, yaptıkları kısa süreli bir teknik takip çalışmasının ardından adrese 22 Ağustos günü baskın düzenledi. Girişi engellemek için kapısının önüne bitişik şekilde sürekli minibüs park edildiği belirlenen adrese, minibüsü çekiciyle kaldırarak giren ekipler adreste çuvallar içerisinde 208 kilo hibrit esrar olarak bilinen Skunk ile Marok adı verilen 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri ele geçirdi.
Ekipler, torbacılara dağıtılmak üzere bırakıldığı değerlendirilen uyuşturucuya el koyup imha etmek üzere emniyete götürdü. Uyuşturucunun sahip ve sahiplerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
Şehit babasının ardından asker selamı!Giresun’a 1 aylık yağışın bir buçuk katı 1 günde düştü. Nehre dönen Dereli ilçesinde araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükselirken, şehit olan uzman jandarma 7'nci kademeli çavuş Erdem Çıtır (44) için Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Soylu yaptığı açıklamada, "Esnafları, evleri tek tek ziyaret ediyoruz. Bütün bakanlarımız buranın çabuk toparlanması için çalışıyor. Herkes gayret gösteriyor. Ne kadar hasar var, tespitler yapılıyor. Aradığımız vatandaşımızın sayısı 9'a düştü." dedi.