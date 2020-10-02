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02.10.2020 - 12:43 | | DHA

Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

Sarıyer Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü güvenlik kamerasına yansıdı. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu.

Zekeriyaköy'de yolda yatan köpeği ezen sürücü kamerada

Sarıyer Zekeriyaköy'de bir sitedeki olay salı günü meydana geldi. Site içerisinde ilerleyen Emircan E. adlı sürücü, yerde yatan köpeği ezdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise bir süre sonra durdu.

Site sakinleri sürücünün köpeğe sahip çıkmadığını öne sürerek tepki gösterdi. Yaralı köpek site sakinleri tarafından  hayvan kliniğine götürülerek tedavi altına alındı. 

 

 

6 yaşındaki çocuğun eline dolu silahı verdiSultangazi'de, bir kişi, 6 yaşındaki çocuğun eline silah vererek, ateş açtırdı ve yetmezmiş gibi bu görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.
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