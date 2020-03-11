Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Zemheri 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ZEMHERİ 9. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Firuze’yle Ertan’ın düğün yemeğine giden ve geçmişlerini açıklayan Ayaz’ın amacı aslında bambaşkadır. Firuze’nin Ertan’a kolay kolay teslim olmayacağı artık kesinleşir, Ayaz’la ikisini yeni bir yol beklemektedir.



Berrak bir yandan hamileliğini heyecanla yaşarken bir yandan da Firuze ve Ayaz’la ilgili yeni şüpheler edinmeye başlar. Yaşar kızının nasıl böyle bir karar verebildiğine hala inanamayıp acı çekerken, Aliye ve Sevda ise bu evliliği kendi adlarına avantaja çevirmek niyetindedir. Firuze ve Ayaz girdikleri yeni mücadelede Ertan’la yeniden karşı karşıya gelecek, zafer mi yoksa yenilgi mi alacaklarını bilmedikleri bu yolda beklemedikleri bir sürprizle karşılaşacaklardır.



ZEMHERİ 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Zemheri 10. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ZEMHERİ 9. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Zemheri 9. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...