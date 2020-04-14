Zemin betonları dökülüyor

Alanda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görülürken, zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çetti. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor. Sancaktepe’de de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.









Gece gündüz süren çalışmalarda dün hastane inşaatında zemin betonunu dökme çalışmaları başladı.



Fotoğraflar: ÜNAL ÇAM - OZAN GÜZELCE