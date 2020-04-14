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14.04.2020 - 07:00 |

Zemin betonları dökülüyor

Koronavirüs salgınına karşı önlem olarak İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de yapılan biner yataklı hastane inşaatlarında zemin dolguları tamamlandıktan sonra beton dökümüne geçildi.

Zemin betonları dökülüyor

Alanda çok sayıda iş makinesi, hafriyat kamyonu ve işçinin alanda çalışma yaptığı görülürken, zemine de beton dökülmeye başlanması dikkat çetti. Atatürk Havalimanı alanında oluşturulacak bin yataklı hastanenin 45 günde içinde bitirilmesi planlanıyor. Sancaktepe’de de yapımına başlanan salgın hastanesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Zemin betonları dökülüyor



Gece gündüz süren çalışmalarda dün hastane inşaatında zemin betonunu dökme çalışmaları başladı.

Fotoğraflar: ÜNAL ÇAM - OZAN GÜZELCE 

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