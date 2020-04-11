Zemin dolgusu hazır

Atatürk Havalimanında iş makinelerinin yoğun mesaisi aralıksız devam ederken alana getirilen dolgu malzemesi bin yataklı hastanenin kurulacağı zemine yayılmaya başlandı. Ayrıca kamyonlarla getirilen geniş silindir boruların da hastanenin inşaatında zaman kazanmak için kalıp olarak kullanılacağı belirtildi. Sancaktepe’deki hastane inşaatı da gece gündüz devam ediyor.