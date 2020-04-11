11.04.2020 - 07:00 |
Zemin dolgusu hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Koronavirüs (COVİD-19) salgınıyla mücadele için duyurduğu Atatürk Havalimanı’na yapılacak hastane inşaatında çalışmalar son sürat devam ediyor.
Atatürk Havalimanında iş makinelerinin yoğun mesaisi aralıksız devam ederken alana getirilen dolgu malzemesi bin yataklı hastanenin kurulacağı zemine yayılmaya başlandı. Ayrıca kamyonlarla getirilen geniş silindir boruların da hastanenin inşaatında zaman kazanmak için kalıp olarak kullanılacağı belirtildi. Sancaktepe’deki hastane inşaatı da gece gündüz devam ediyor.