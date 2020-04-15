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15.04.2020 - 09:41 | | İHA

Zeyna’nın katıldığı aramada 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ve Zeyna isimli narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada 9 kilo 76 gram metamfetamin ele geçirildi.

Zeyna’nın katıldığı aramada 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerince, Erciş - Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 47 plaka sayılı bir kamyonette arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı detaylı aramada, 16 paket halinde toplam 9 kilo 76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.K. gözaltına alındı.

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