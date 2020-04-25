Zeytinburnu Posta Kodu Nedir? İstanbul Zeytinburnu Mahallelerinin Posta Kodları
Posta kodu, bir adrese mektup ya da kargo yollarken gerekli olan bir rakamlar serisidir. Ülkemizde posta kodları toplamda 5 haneden oluşmaktadır. Bu hanelerin başında ilin plakası yer alırken, sonrasında da ilçe ve mahalle simgelenmektedir. Fazla sayıda mahallesi olan ilçelere değişik posta kodları verilmektedir. Bunlara bir örnek de İstanbul’a bağlı Zeytinburnu ilçesidir. İşte, Zeytinburnu Mahallelerine ait posta kodları nedir sorusunun cevabı.
Herhangi bir gönderi durumunda, adres sonuna posta kodu eklenmesi göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu kodlar sayesinde gönderiler ilgili adrese daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilmektedir.
Zeytinburnu Posta Kodu
Zeytinburnu posta kodu, İstanbul’un diğer ilçelerine benzer bir şekilde “34” ile başlamaktadır. Mahallelerine göre değişik kodlar alan Zeytinburnu’nun posta kodu 34025 olarak belirlenmiştir.
Zeytinburnu Mahalleleri Posta Kodları
Zeytinburnu toplamda 13 mahalleyi içerisinde barındırmaktadır. Bu mahallelerin her biri için belirlenen posta kodları ise aşağıdaki gibidir.
Çırpıcı, Nuripaşa, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe Mahallesi: 34025
Merkezefendi, Seyitnizam Mahallesi: 34015
Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Telsiz, Yenidoğan Mahallesi: 34020
Maltepe Mahallesi: 34010