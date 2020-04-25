Zeytinburnu Posta Kodu Nedir? İstanbul Zeytinburnu Mahallelerinin Posta Kodları

Herhangi bir gönderi durumunda, adres sonuna posta kodu eklenmesi göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu kodlar sayesinde gönderiler ilgili adrese daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilmektedir.

Zeytinburnu Posta Kodu

Zeytinburnu posta kodu, İstanbul’un diğer ilçelerine benzer bir şekilde “34” ile başlamaktadır. Mahallelerine göre değişik kodlar alan Zeytinburnu’nun posta kodu 34025 olarak belirlenmiştir.

Zeytinburnu Mahalleleri Posta Kodları

Zeytinburnu toplamda 13 mahalleyi içerisinde barındırmaktadır. Bu mahallelerin her biri için belirlenen posta kodları ise aşağıdaki gibidir.

Çırpıcı, Nuripaşa, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe Mahallesi: 34025

Merkezefendi, Seyitnizam Mahallesi: 34015

Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Telsiz, Yenidoğan Mahallesi: 34020

Maltepe Mahallesi: 34010