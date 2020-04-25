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25.04.2020 - 02:49 |

Zeytinburnu Posta Kodu Nedir? İstanbul Zeytinburnu Mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu, bir adrese mektup ya da kargo yollarken gerekli olan bir rakamlar serisidir. Ülkemizde posta kodları toplamda 5 haneden oluşmaktadır. Bu hanelerin başında ilin plakası yer alırken, sonrasında da ilçe ve mahalle simgelenmektedir. Fazla sayıda mahallesi olan ilçelere değişik posta kodları verilmektedir. Bunlara bir örnek de İstanbul’a bağlı Zeytinburnu ilçesidir. İşte, Zeytinburnu Mahallelerine ait posta kodları nedir sorusunun cevabı.

Zeytinburnu Posta Kodu Nedir? İstanbul Zeytinburnu Mahallelerinin Posta Kodları

Herhangi bir gönderi durumunda, adres sonuna posta kodu eklenmesi göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu kodlar sayesinde gönderiler ilgili adrese daha hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilmektedir. 

 Zeytinburnu Posta Kodu 

 Zeytinburnu posta kodu, İstanbul’un diğer ilçelerine benzer bir şekilde “34” ile başlamaktadır. Mahallelerine göre değişik kodlar alan Zeytinburnu’nun posta kodu 34025 olarak belirlenmiştir. 

 Zeytinburnu Mahalleleri Posta Kodları 

 Zeytinburnu toplamda 13 mahalleyi içerisinde barındırmaktadır. Bu mahallelerin her biri için belirlenen posta kodları ise aşağıdaki gibidir.

Çırpıcı, Nuripaşa, Sümer, Veliefendi, Yeşiltepe Mahallesi: 34025

Merkezefendi, Seyitnizam Mahallesi: 34015

Beştelsiz, Gökalp, Kazlıçeşme, Telsiz, Yenidoğan Mahallesi: 34020

Maltepe Mahallesi: 34010

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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