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11.02.2021 - 12:00 | | DHA

Zeytinburnu'nda yol verme kavgası! Yere yatırıp yumrukladı

İstanbul Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı.

Zeytinburnu'nda yol verme kavgası! Yere yatırıp yumrukladı

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nun D-100 Karayoluna yan yol Merkezefendi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVF 746 plakalı otomobilin sürücüsü sol şeride geçmek isterken, arkasındaki hafif ticari araç yol vermek istemedi. Sürücüler tartışmaya başlayarak araçlarından indi.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonlandı.

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Yumruk yumruğa yol verme kavgası kamerada

Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasın yansıdı.

İnternetten aldı, ölünce savcılığa koştuOlay Kars'ın Arpaçay ilçesinde yaşandı. Son dakika haberine göre; Mesut Aktaş isimli vatandaş internetten görüştüğü besiciden 9 buzağı satın aldı. Tanesini 2 bin liraya aldığı buzağılardan 4'ünün öldüğü 2'sinin de hastalık nedeniyle tedaviyle alındığını belirten Aktaş, dolandırıldığını öne sürerek Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulundu
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