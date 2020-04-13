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13.04.2020 - 13:19 | | İHA

Zeytinburnu’nun en işlek caddesi 27 Nisan'a kadar kapatıldı!

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında İstanbul Zeytinburnu’nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı.

Zeytinburnu’nun en işlek caddesi 27 Nisan'a kadar kapatıldı!

Zeytinburnu'nda yeni tip corona virüs (Covid-19) önleme çalışmaları kapsamında yeni kararlar alındı. Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Zeytinburnu’nda en önemli caddeler arasında bulunan 58. Bulvar ve devamındaki yayalaştırılmış alan, İstasyon Meydanı ile birlikte 27 Nisan 2020 tarihine kadar zorunlu haller dışında yaya trafiğine kapatıldı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, trafiğe kapatılan alanlarda incelemelerde bulundu. Vatandaşlara seslenen Arısoy, vatandaşlardan sabırlı olmalarını isteyerek Türkiye’nin corona virüsten en kısa zamanda kurtulacağını belirtti.

Başkan Arısoy inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, “Bugün Zeytinburnumuzun Merkezi Caddesi 58 Bulvar Caddesi ve devamı şimdi içinde bulunduğumuz yayalaştırılmış olan sonundaki İstasyon Meydanı ile birlikte dün geceden itibaren Zeytinburnu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yaya trafiğine kapatıldı. Burada oturan hemşerilerimiz buradaki esnafımız, buradan alışveriş yapanlar burayı kullanabiliyorlar. Kontrollü bir biçimde İlçe Emniyet müdürlüğümüz ve zabıta müdürlüğümüz tarafından yaya trafiğinin yönetiyoruz. Neden bu kararı aldık? Zeytinburnu hemşerilerimiz mutlaka uğradığı akşam hava aldığı bir yer, burada sosyal mesafeyi korumakta çok zorlanıyorduk” dedi.

"BİZ SAHADAYIZ ONLAR EVİNDE KALSIN"

Bahsi geçen alanları yaya trafiğine kapatmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Arısoy, “Dün gece itibariyle vatandaşlarımızın kurala uyduklarını gördük. Bunu görmekten çok mutlu oldum. Zeytinburnu'nda corona virüs yayılımını engellemek azaltmak üzere elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Başından itibaren hemşerilerimizin büyük bir kısmı bizim bütün bu uyarılarımıza gerçekten büyük bir duyarlılıkla yaklaştılar. Zeytinburnu’muzda başta 65 yaş üzeri olmak üzere bütün hemşerilerimizin hizmet etmeye devam ediyoruz. Corona virüs tedbirleri dolayısıyla desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evde kalsınlar biz onların her türlü ihtiyacını gidermek için sahadayız çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yeniden sokağa çıkma yasağı gelebilir mi? Bilim Kurulu Üyesi cevapladı...Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının 10 gün sonra görülebileceğini söyledi. Tezer, "2 gün evde kaldık' rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Bütün uygulamaları, sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi devam ettirmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günler bize yapılan uygulamalar yeterli mi yetersiz mi gösterecek. Ona göre de başka önlemler elbette ki düşünülecektir" dedi.
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