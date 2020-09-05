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05.09.2020 - 07:00 |

Zeytinin bereketli yolculuğu

Zeytinyağı üretiminde dünyada dördüncü sırada yer alan Türkiye sezonun zeytin yolculuğu Ege Bölgesi’nde başladı.

Zeytinin bereketli yolculuğu

Dünyaca kabul görmüş zeytin uzmanlarının da onayıyla lezzeti tartışılmayan Bodrum zeytinini ve zeytinciliğini yaşatmak amacıyla bu yıl Geleneksel Sea Garden Hasat Günleri, ikinci kez düzenlendi. Etkinlik Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da Zeytindostu Derneği iş birliği ile gerçekleştirildi.  Hapimag Resort Operasyonları Türkiye Direktörü Kerem Demirkol, Executive Şef Orhan Demirok ve otel yönetim ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe pandemi kuralları çerçevesinde sınırlı sayıda davetli katıldı. Misafirler zeytin, zeytinyağı tadımı, zeytin hasadı ve çekiçge zeytin yapımı workshop’larında bilgilendirici ve eğlendirici deneyimler yaşadı. Bu sene ikinci kez gerçekleşen etkinlik gelecek yıllarda da bölgede yerel üretimi desteklemeye devam edecek.  Etkinlik kapsamında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın katılımıyla düzenlenen yemekte de bölgedeki zeytin üretimi ele alındı.

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