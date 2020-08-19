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19.08.2020 - 12:30 | | DHA

Zifte bulanan yavru köpeği kurtarıp, bakımını yaptılar

Kırklareli Lüleburgaz ilçesinde zifte bulanan yavru sokak köpeği kurtarılarak, bakımı yapıldı. ‘Şanslı’ adı verilen köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Zifte bulanan yavru köpeği kurtarıp, bakımını yaptılar

Lüleburgaz’da DSİ 9’uncu Sondaj Şefliği’nin bahçesinde yavru bir köpeğin sesini duyan vatandaşlar, köpeğin zifte bulandığını gördü. Bunun üzerine durum Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye, yavru köpeği Lüleburgaz Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi’ne götürdü.

Burada barınak görevlileri tarafından alınan yavru köpek, uzun uğraşlar sonucunda baştan aşağı temizlendi. Üzerindeki zift tamamen çıkarılan ve tüyleri tekrar eski haline dönen yavru köpek, havluya sarılarak kurulandı.

ADINI 'ŞANSLI' KOYDULAR

Barınağın yeni maskotu haline gelen yavru köpek, diğer hayvanlarla da kaynaştı. Barınak görevlileri hayata döndürülen köpeğe ‘Şanslı’ ismini verdi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen, Şanslı sahiplendirilmeyi bekliyor.

 

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