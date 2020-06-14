MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zincirlikuyu Metrobüs Durağında şüpheli paket alarmı!
ABONE OL
14.06.2020 - 19:28 | | DHA

Zincirlikuyu Metrobüs Durağında şüpheli paket alarmı!

İstanbul Zincirlikuyu Metrobüs Durağına bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu. Bomba İmha ve İnceleme ekipleri tarafından müdahale edilen çantanın içinden elektronik kablolar ve günlük eşyalar çıktı.

Zincirlikuyu Metrobüs Durağında şüpheli paket alarmı!

Ekipleri harekete geçiren olay Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durak içerisinde sahipsiz bir çanta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlisine aktarırken olay polis ekiplerine bildirildi. Çantanın olduğu bölge güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede güvenlik önlemi alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel kıyafetlerini giyerek çantayı açtı. Çanta içinden elektronik kablolar, üçlü priz ve elbise parçaları çıktı.

İncelemeler sırasında bir süre durağa yolcu alınmazken, metrobüsler seferlerine Zincirlikuyu istasyonunda durmayarak yollarına devam etti. Olay yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

 

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Bingöl depremi uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Bingöl depremi uyarısı

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Son dakika | AFAD'dan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

Son dakika | AFAD'dan Bingöl'deki depremle ilgili açıklama

Sıradaki Haber