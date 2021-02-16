Zıpkınla yakaladı: 65 kilo, 185 santimetre

Çanakkale'de bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan(40), Saros Körfezi’ne tüpsüz dalış yapıp, zıpkınla balık avlıyor. Geçtiğimiz gün tüpsüz serbest dalış gerçekleştiren Doğan’ın karşısına 23 metre derinlikte Akya balığı çıktı. Doğan, lüfer sürülerinin kabusu olarak bilinen, çevik ve yırtıcı olmasıyla ünlü Akya’yı zıpkınla avladı.
Doğan, “Sudan kıyıya güçlükle çıkartabildim. Balığın boyu 1 metre 85 santimetre, kilosu 65. Neredeyse benimle aynı boy ve kilodaydı” dedi. Doğan, zıpkınla balık avlamanın ayrı bir heyecan olduğunu da belirtti.
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