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23.03.2020 - 19:35 |

Ziraat Bankası kredi ödemeleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? - Ziraat Bankası corona virüs destek paketi açıklaması

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili bankalar da destek paketlerini devreye almaya başladı. Destek paketlerini açıklamaya başlayan bankalardan biri de Ziraat Bankası oldu. Peki bankanın binlerce müşterisinin merakla beklediği kredi ödemeleri ertelendi mi? İşte Ziraat Bankası'nın son dakika corona virüs destek paketi açıklaması...

Ziraat Bankası kredi ödemeleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak? - Ziraat Bankası corona virüs destek paketi açıklaması

Ziraat Bankası, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali açıdan en az hasarla atlatabilmesi amacıyla hazırladıkları destek paketlerini devreye aldı. Ziraat Bankası, 31 Mart'ta ödenmesi gereken taksit, faiz ve anaparasını ödeyemeyen firma ve bireysel müşterilerin ödemelerini öteleyecek.

İSTİHDAM AZALTMAYAN FİRMALARA 3 AYLIK PERSONEL MAAŞ GİDERİ KADAR LİMİT İMKANI

Banka ayrıca, personel maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden ödeyen firmaların şubat ayı sonu itibarıyla mevcut istihdamlarını azaltmamaları kaydıyla gelecek 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı vereceğini duyurdu.

KREDİ ÖDEMELERİNE EK SÜRE

Ziraat Bankası, ödeme sorunu yaşayan müşterilerin mevcut kredilerinin 6 aya kadar ödemesiz dönem olmak üzere, turizm gibi dönemsel faaliyeti olan sektörlerde ise 12 aya kadar ilave süre tanınmak suretiyle uygun vadeli yapılandırma sağlayacak.

Amanoslarda PKK'lıların kullandığı 3 sığınak ele geçirildi!Osmaniye’de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlar sırasında, terör örgütü PKK üyelerince kullanıldığı değerlendirilen 3 farklı bölgedeki sığınak ve çok miktarda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
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