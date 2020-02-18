Ziyafet Pilavı tarifi ve malzemeleri! Ziyafet Pilavı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ikinci gününde gelinler mutfaktaki hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Gelinler bugün Ziyafet Pilavı konusunda hünerlerini sergileyecek. Ekran başındaki izleyiciler Ziyafet Pilavı nasıl yapılır, Ziyafet Pilavı tarifi ve malzemeleri nelerdir sorularına yanıt arıyor. Peki Ziyafet Pilavı nasıl yapılır?

ZİYAFET PİLAVI MALZEMELERİ

Soğan için Malzemeler

4 – 5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet büyük boy soğan

2 çay kaşığı Tuz

Pilav için Malzemeler

1 su bardağı nohut – haşlanmış

3 su bardağı pirinç

1 silme yemek kaşığı zerdeçal

1 silme yemek kaşığı toz kırmızı biber

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

4 su bardağı su

Köftesi için Malzemeler

300 gr. orta yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı ketçap

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

ZİYAFET PİLAVI YAPILIŞI:

Köfte için;

Kıyma, ketçap, yenibahar, kimyon, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabının içerisine alıp, iyice yoğurun. Misket büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

Pilav için;

Soğanlarınızı ince piyazlık doğrayın. Pilav tencerenize zeytinyağı ekleyin ve doğradığınız soğanları içerisine alıp tuz serpin.

Soğanlarınız iyice yumuşayana kadar pişirin. Soğanlarınız pişince ayrı bir tabağa aktarın ve hazırladığınız köfteleri soğanları pişirdiğiniz tencereye alın.

Köfteler hafif renk alınca içerisine haşlanmış nohutları atın. Köfte ve nohutlarınızı tek bir kat olacak şekilde tencerenin tabanına yayın. Üzerlerine pişirdiğiniz soğanları tek kat olacak şekilde yayın.

Soğanınızın üzerine yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin ve yayın. Bir karıştırma kabında zerdeçal, toz kırmızı biberi birlikte karıştırın. Ardından pirincin üzerine ekleyip, tuz ve karabiberini ekleyip kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra kısık ateşte pişirin.