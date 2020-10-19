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19.10.2020 - 17:22 | | İHA

Zonguldak'ta 1 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahte alkol aldığı iddiasıyla kaldırıldığı hastanede bir haftadır tedavi göre 52 yaşındaki H.A. hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 12 Ekim günü sahte alkol aldığı iddia edilen Hasan A. (52) için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirilen A., yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlanarak tedavi edilmeye başlandı. Yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda kalan A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Savcılığın olayla ilgili olarak başlattığı soruşturma sürüyor.

Çaldığı telefonu 200 metre ilerideki başka bir dükkana satmışDenizli’nin Pamukkale ilçesinde M.K., telefonunu şarj etme bahanesiyle girdiği iş yerinde reyonda bulunan 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin çaldığı cihazı 200 metre ilerideki başka bir telefoncuya sattığı belirtildi.
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