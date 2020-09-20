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20.09.2020 - 12:37 | | DHA

Zonguldak'ta baltalı saldırı! Kulağı kesildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, C.G.'nin baltayla saldırdığı B.A.'nın kulağında kesik oluştu. B.A., hastanede tedaviye alındı.

Zonguldak'ta baltalı saldırı! Kulağı kesildi

Olay, sabaha karşı Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.

Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

Gelin arabası sürücüsü çocuğun üzerine direksiyon kırdıE-5 karayolu Sefaköy mevkiinde bir çocuk trafik nedeniyle yavaşlayan gelin arabasının önünü kesti. Gelin arabası sürücüsü ise çocuğun üzerine direksiyon kırarak yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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