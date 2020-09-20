Zonguldak'ta baltalı saldırı! Kulağı kesildi

Olay, sabaha karşı Bozhane mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre alkollü oldukları öğrenilen B.A. ile C.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda, C.G. baltayla B.A.'ya saldırdı.

Kulağı kesilen B.A., haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan C.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.